Aston Martin geeft AM-RB-003 definitieve naam

Valhalla. Dat is de naam van de auto die Aston Martin aanvankelijk als AM-RB-003 presenteerde. Daarmee wordt de Valhalla na de Valkyrie het tweede model van Aston Martin dat een aan de Noorse mythologie ontleende naam heeft. De auto is vernoemd naar het rijk van oppergod Odin, een speciaal hiernamaals dat voorbehouden is aan zij die op het strijdveld sneuvelden. Aston Martin zet met de Valhalla overigens ook zijn gebruik voort om modellen een naam te geven die met de letter V begint. Het merk heeft of had immers al auto's als de Vantage, Vanquish, Virage en Vulcan.

De Valhalla krijgt een geblazen V6 achter de voorstoelen die samenwerkt met een elektromotor. Dat maakt de Valhalla inderdaad een hybride. De nagenoeg volledig uit koolstofvezel opgetrokken supercar wordt straks in een oplage van 500 stuks geproduceerd. Op de komst van de auto zullen we echter nog enkele jaren moeten wachten. Overigens is de Valhalla niet de enige nieuwkomer die Aston Martin achter de coulissen heeft staan. De Engelsen komen namelijk nog met de DBX (een SUV) én met een productieversie van de Vanquish Vision Concept. Daarnaast heeft de Lagonda-afdeling ook nog het een en ander in petto. Drukke tijden voor Aston Martin.