Aston Martin DBX over de 'Ring gejaagd

Aston Martin heeft het maar druk. Het bedrijf werkt aan de DBS GT Zagato, is nog bezig met het afronden van de ontwikkeling van de Valkyrie en heeft daarnaast ook nog twee andere extremisten met een middenmotor in de ontwikkelingskamers staan. Dan is er nog deze DBX, de eerste SUV van het merk die eind dit jaar wordt gepresenteerd. De hoogpotige lijkt de vaart er goed in te hebben zitten.

De DBX draagt dezelfde naam als de concept-car die hem in 2015 voor ging. Hoewel Aston Martin vasthoudt dat de DBX zal rijden als een echte Aston Martin, gaf het merk toe dat de SUV een heel ander soort auto is dan het tot op heden heeft gebouwd. De DBX. die in St.Athan geproduceerd gaat worden, komt er overigens níet als EV. Opvallend, de concept-car was dat namelijk wel. De DBX komt in ieder geval wél beschikbaar met de van AMG afkomstige 4.0 V8, een machine die ook al door de Vantage en DB11 V8 wordt gebruikt en in die vormen goed is voor 510 pk.