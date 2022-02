Aston Martin DBX 707 knalt de wereld in

De toevoeging Europese is belangrijk omdat, zo relativeert CEO Tobias Moers tijdens de preview vorige week in gesprek met AutoWeek, een zeker Noord-Amerikaans merk iets maakt met vergelijkbaar vermogen. Daarmee doelt de van Mercedes-Benz en AMG afkomstige Moers ongetwijfeld op de Jeep Grand Cherokee Trackhawk die nominaal met een paar pk's boven de DBX 707 zit. Maar dat mag de pret niet drukken; wie de Trackhawk wel eens gereden heeft, zal beamen dat sportieve finesse niet de sterkste kant van dat model is, van Aston Martin verwachten we meer.

De DBX was net wat het tot voor kort noodlijdende Aston Martin nodig had. Van de Porsche Cayenne, Lamborghini Urus en Bentley Bentayga weten we inmiddels wat voor een boost een SUV voor een topmerk kan betekenen. De 707 heeft hetzelfde 4-liter twinturbo V8-blok als de reguliere DBX, maar dat opgewerkt naar 707 pk (+157 pk) en 900 Nm (+200 Nm). Uiteraard is het daar niet bij gebleven, vertelt Moers: "We hebben alles aangepast, niet is onaangeraakt gebleven. De volledige aandrijflijn, rijdynamiek, remmen, alles zit op een ander niveau dan bij de gewone DBX. Met 707 pk moet je naar de beademing van de motor kijken, in- en uitlaat, om maar iets te noemen." 'Een sabel tussen de voorhamers', noemt Aston Martin het zelf. Om het koppel aan te kunnen werd de transmissie vervangen door een negentraps automaat met natte koppeling.

Naast dat hij meer kracht aankan, is deze transmissie ook sneller dan de conventionele koppelomvormer van de DBX, wat het sportieve karakter versterkt en zijn acceleratie verbetert tot een (zelfs voor niet SUV's) duizelingwekkende 3,3 seconden van 0 naar 100 km/h. Dergelijke krachten vereisen ook sterkere teugels en die heeft de 707 in de vorm van koolstof-keramische remschijven, 420 mm voor en 390 mm achter. Met zes zuigers per klauw schelen deze remmen ook nog eens 40,5 kg onafgeveerd gewicht.

De krachtverdeling voor-achter wordt automatisch geregeld en kan zo nodig volledig naar de achterwielen. In combinatie met een elektronisch sperdifferentieel kun je zo aardig de show stelen op een leeg parkeerterrein (en als het misgaat een YouTube-hit scoren). Ook de standaard luchtvering, besturing en demping zijn geoptimaliseerd voor een betere handling. Standaard heeft de 707 22-inch wielen, tegen meerprijs wordt daar 23 inch van gemaakt.

Het front van de auto is aangepast met een grotere grille, luchtinlaten en remkoelsleuven. Aan de zijkant vinden we onder meer gesatineerd verchroomde raamlijsten en diepere sideskirts. Niet zichtbaar, maar wel voelbaar zijn de 'soft close' deuren. Aan de achterkant treffen we een aangepaste dakspoiler die voor meer downforce moet zorgen, plus een grotere diffuser en andere bumper.

Ook vanbinnen is het een en ander op een sportiever niveau getild. Zo hoef je om de drive modi te kiezen niet het infotainmentmenu in te duiken, maar zitten dergelijke knoppen vooraan. Verder zijn andere materialen gebruikt. Standaard zijn sportstoelen, maar wie liever 'comfort seats' wil, kan die met gesloten beurs wisselen.

Productie van de Aston Martin DBX 707 gaat weldra beginnen, de eerste uitleveringen worden in april verwacht.