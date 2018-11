Aston Martin DBS 59 gepresenteerd

Aston Martin heeft zijn Q-afdeling, het hoekje waar de speciale edities vandaan komen, opdracht gegeven om een gelimiteerde uitgave van de DBS Superleggera samen te stellen. De speciale serie moet een hommage brengen aan de DBR1 die in 1959 de 24 Uur van Le Mans won.

Derhalve is de DBS Superleggera voorzien van details die verwijzen naar die klassieke racer. De auto is in de kleur Aston Martin Racing Green gespoten en is voorzien van zichtbare uit koolstofvezel opgetrokken details. Dat laatste zagen we dan weer niet op de DBR1. Aston Martin's Q-afdeling rust de auto verder uit met bronskleurige details die we onder andere in de grille, de wielen en op de spoiler achterop tegenkomen. Meer aanpassingen komen in de vorm van een extra krachtig remsysteem met, je raadt het al, bronskleurige remklauwen.

Ook vanbinnen is de boel aangepast. Het binnenste is versierd met groene en bronskleurige details en volgens Aston Martin heeft de auto stoelbekleding die is gebaseerd op die van de DBR1. Op motorisch vlak is de DBS Superleggera niet aangepast en dat betekent dat ook hier een 725 pk sterke 5,2-liter grote V12 dienstdoet als kloppend hart, een twaalfcilinder die is gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Er komen slechts 24 exemplaren beschikbaar.