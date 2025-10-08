Aston Martin DB12 S is scherper en sterker

Aston Martin komt met een versie van de DB12 die 'm een stapje meer in de richting van de Vanquish brengt. Hij luistert naar de naam Aston Martin DB12 S. Geef je ogen maar eens goed de kost.

De Aston Martin DB12 is van zichzelf natuurlijk al niet voor de poes, maar voor wie het wat heftiger mag, is er natuurlijk nog de Vanquish. Nu schuift Aston Martin er een auto tussen, die DB12 S heet. Die staat overigens wel wat dichter bij de DB12 dan de Vanquish, want die laatste is met zijn 835 pk sterke V12 wel heel heftig. Zo'n feest is het bij de DB12 S niet, maar om vermogen zit je allerminst verlegen. De 4.0 biturbo-V8 levert hier namelijk 700 pk vermogen, in plaats van 680 pk zoals bij de reguliere DB12. Het gevolg is dat een sprintje van 0 naar 60 mph (97 km/h) in slechts 3,4 seconden afgeraffeld wordt. De DB12 doet daar 3,6 seconden over. Als je dus vijf keer zo'n sprintje doet met de DB12 S heb je toch weer een seconde van je dag bespaard ten opzichte van iemand met een DB12.

Uiteraard is er meer aan de hand. Zo heeft de Aston Martin DB12 S rondom diverse aerodynamische extraatjes. Opvallend is ook de two-tone kleurstelling en al helemaal niet te missen zijn de vier uitlaateinden in de veel heftiger ogende achterbumper. In het interieur word je onder meer getrakteerd op een visueel spektakel dankzij leer, optioneel in twee kleuren, en Alcantara. De draaiknop voor de rijmodi is nu rood, voor een extra sportief tintje. Daarmee stel je onder meer de dempers af, die ook aangepakt zijn voor de S. De S moet stijver aanvoelen dan de reguliere DB12, ook zijn de schakeltijden van de achttraps automaat ingekort, is het elektronisch afgeregelde differentieel anders gekalibreerd en moet de DB12 S beter omgaan met remmen in bochten. Over remmen gesproken: dat zijn koolstofkeramische exemplaren en dat scheelt 27 kilo.

De Aston Martin DB12 S komt ook als Volante op de markt, maar daar is vooralsnog geen beeld van. Prijzen zijn er ook nog niet.