Ares Design Wami Lalique Spyder is los

Ares Design is een coachbuilder met een grote voorliefde voor klassiek autodesign. Het bedrijf kennen we onder meer van de als Ares Panther gereïncarneerde De Tomaso Pantera en van verbouwde Ferrari's en Bentley's. Het nieuwste wapenfeit van Ares Design is de Wami Lalique Spyder, een tweezits cabrio waarvoor Ares Design de Franse fabrikant van onder meer kristallen sieraden Lalique heeft aangehaakt.

De Ares Design Wami Lalique is volgens zijn scheppers een roadster waarvan het ontwerp geïnspireerd is op dat van Italiaanse open tweezitters uit de jaren vijftig. De Wami Lalique ademt een bijna Maserati-achtige sfeer. De open nieuwkomer heeft een opvallende uit twee delen bestaande grille, chroomkleurige uitlaateindstukken en chroomkleurige accenten op onder meer de zijspiegeos, in de voorschermen, op de flanken en in de motorkap. De koets is vervaardigd uit zowel aluminium als koolstofvezel. De invloed van kristalboer Lalique komt in het interieur tot uiting. Op onder meer de deurpanelen en de middenconsole zijn kristallen van het Franse fabrikant geplaatst. Centraal op het dashboard staat, indien uitgeschoven, een breed touchscreen om de moderne klassieker wat modern vermaak mee te geven.

Het is vooralsnog niet helder met welke auto de Wami Lalique Spyder zijn techniek deelt. Op deze digitale tekeningen is in ieder geval te zien dat de auto leverbaar is met een automaat, maar ook met een handgeschakelde transmissie. Ares Design meldt dat het slechts twaalf exemplaren bouwt. De orderboeken zijn al geopend, de prijs is op aanvraag.