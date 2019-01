Arcfox met concept-car naar Genève

Het Chinese Arcfox is voornemens om in maart een hagelnieuwe concept-car te presenteren tijdens de Autosalon van Genève.

Arcfox is een bedrijf dat in handen is van het Chinese Beijing Electric Vehicle, op zijn beurt weer een divisie van Beijing Automotive Industry Holding (BAIC). Overigens zit er ook een vleugje Europese achtergrond in Arcfox. Daimler heeft namelijk een aandeel van 4 procent in BJEV. Arcfox laat in Genève een nieuw studiemodel zien. Het is nog niet bekend welke vorm de nieuwe showauto aanneemt. Ook zou Arcfox een herziene versie van zijn heftige '7' meebrengen naar de Zwitserse beurs.

De Arcfox 7 was een studiemodel dat Arcfox in 2016 liet zien (foto 1). Die in Barcalona ontworpen concept-car haalde een vermogen van 611 pk uit zijn elektromotor, een unit die was gekoppeld aan een accu met een capaciteit van 66 kWh. Uiteraard ging die aandrijflijn hand in hand met indrukwekkende cijfers: een 0-100-acceleratie binnen de 3 seconden en een topsnelheid van 260 km/h.

Arcfox verkoopt in China onder andere de Lite (foto 2), een 2,99 meter korte stads-EV met een zo'n 50 pk en 120 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Dankzij een 16,4 kWh groot accupakket moet de Lite zo'n 170 kilometer ver kunnen komen. Z'n topsnelheid: 110 km/h.