Arcfox ECF én GT in Genève

Het Chinese Arcfox heeft in Genève twee nieuwkomers gepresenteerd. Een daarvan is de GT, een hypercar waarvan wij eerder de patentschetsen wisten op te duiken.

Arcfox is een merk van het Chinese Beijing Electric Vehicle (BJEV), op zijn beurt weer een divisie van Beijing Automotive Industry Holding (BAIC). Onlangs konden we jullie exclusief de foto's van een nieuwe hypercar van het bedrijf laten zien, een auto die een van de twee nieuwkomers is die momenteel schittert op de beursvloer van Genève.

De nieuwe hypercar, die simplweg 'GT' heet, is een evolutie van de Arcfox-7, een showauto die het Chinese bedrijf in 2017 liet zien. Die auto wordt in elk opzicht overtroffen door deze GT. Het gevaarte wordt voortgestuwd door vier elektromotoren die samen goed zijn voor 1.020 pk. Daarmee moet de platte nieuweling in 2,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h sprinten. Kolderiek? Zeker, maar dat geldt al helemaal voor de tweede variant die Arcfox van de GT zegt te willen bouwen. Er komt namelijk een Track Edition gedoopte versie beschikbaar - het blauwe apparaat op deze foto's - dat volgens Arcfox maar liefst 1.632 pk en 1.320 Nm levert. Volgens Arcfox heeft het in die versie techniek uit de Formule E-wereld toegepast.

Dan is er de ECF, een SUV van Arcfox die ontworpen is door niemand minder dan Walter da Silva. Natuurlijk is ook de ECF volledig elektrisch aangedreven. De ECF zou zo'n 600 kilometer volledig elektrisch moeten kunnen afleggen. Veel informatie geeft Arcfox overigens nog niet vrij.