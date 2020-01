Appen met telefoon in houder net zo gevaarlijk

Appen achter het stuur is ten strengste verboden, maar volgens de wet mag de telefoon wel al rijdend worden gebruikt als deze in een houder is geplaatst. Nieuw onderzoek wijst echter uit dat het voor de verkeersveiligheid geen verschil uitmaakt: beide vormen zijn levensgevaarlijk.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft het nieuwe onderzoek uitgevoerd en komt tot de conclusie dat de nieuwe wetgeving rondom de telefoonhouder geen positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Enkel het verbod op het vasthouden van een telefoon geeft volgens de stichting zelfs een verkeerd signaal af. “Ten onrechte zou men hierbij kunnen denken dat appen met de telefoon in de houder wel veilig is.”

De SWOV stuurde voor het onderzoek bestuurders de virtuele weg op met een simulator. Het onderzoek laat zien dat appende bestuurders langzamer rijden, meer slingeren over de weg en minder in de spiegels kijken. De deelnemers ervaren de ritten waarin geappt moest worden als meer belastend. De ritten waarbij appende bestuurders gebruik maken van een wettelijk toegestane telefoonhouder blijken in sommige opzichten zelfs gevaarlijker dan ritten waarbij mensen de telefoon gewoon in de hand houden. SWOV: “De totale duur dat tijdens het appen op de smartphone werd gekeken was bij appen met de telefoon in de houder langer dan bij appen met de telefoon in de hand. Ook werden er tijdens het appen met de telefoon in de houder meer blikken op de smartphone geworpen dan tijdens appen met de telefoon in de hand.”

Het gebruik van de telefoon heeft volgens de onderzoekers invloed op de motorische, visuele en cognitieve aspecten van het rijden bij zowel jonge als oude bestuurders van beide geslachten. Ook maakt het volgens de SWOV geen verschil of bestuurders wel of geen ervaring hebben met appen.

Het is volgens de stichting echter nog wel te vroeg om de wetgeving overhoop te halen. Daarvoor is eerst meer onderzoek nodig. Mocht de wet worden aangepast, dan zou dit misschien grote gevolgen kunnen hebben. Vrijwel elke nieuwe auto heeft tegenwoordig namelijk wel een centraal aanraakscherm voor de multimedia.