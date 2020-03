Apex AP-0 Concept gepresenteerd

Apex Motor heeft het digitale doek verwijderd van de nieuwkomer die tijdens de Autosalon van Genève zijn werelddebuut had moeten maken. We presenteren: de AP-0 Concept.

Apex Motor is een relatief kleine fabrikant die zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling van (onderdelen van) raceauto's. Daarnaast verkoopt het Engelse bedrijf momenteel de AP-1, een lichtgewicht sportieveling van het extreme soort waar ook auto's als de KTM X-Bow aan toebehoort. Deze AP-0 Concept laat zien waar Apex Motor de komende jaren naartoe wil.

Het eerste dat opvalt, is dat de AP-0 Concept veel 'meer auto' is dan de genoemde AP-1. Waar de AP-1 een het zelfs zonder enige vorm van een dak moet stellen, is de AP-0 een relatief compact ogende coupé met een vast dak. De AP-0 Concept is gebouwd rond een volledig uit koolstof opgetrokken basis waar een uit hetzelfde lichtgewicht materiaal vervaardigde koets omheen is gevouwen. Geen studiemodel zonder elektrische aandrijflijn en dus krijgt de AP-0 een 90 kWh groot accupakket in zijn bodem. Ondanks die unit met een relatief grote capaciteit, legt de Engelse concept-car slechts 1.200 kilo in de schaal. Een actieradius van 515 kilometer (WLTP) zou mogelijk moeten zijn. De 658 pk en 580 Nm sterke elektromotor drijft puur en alleen de achterwielen aan. Volgens Apex Motors moet de AP-0 in 2,3 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen schieten. Z'n topsnelheid ligt op maar liefst 305 km/h. Het accupakket is in minder dan 15 minuten tot zo'n 80 procent van zijn capaciteit vol te laden.

Uiteraard is de AP-0 volgestopt met gadgets en slimme hard- en software. Apex Motor geeft zijn studiemodel een uitgebreid pakket Lidar-sensoren, techniek waarmee de AP-0 zijn omgeving in de gaten kan houden. De AP-0 zou in ieder geval semi-autonoom (niveau 3) kunnen rondgaan. Daarnaast meldt Apex Motor dat de AP-0 de beschikt over hardware die een homogram projecteert dat niet alleen als display, maar ook als 'Race Instructor' fungeert. Volgens de fabrikant kun je met het systeem oefenen hoe je op diverse circuits de snelste rondes rijdt. De 4,38 meter lange, 2 meter brede en 1,22 meter hoge AP-0 staat op lichtmetaal dat aan de voorkant 19-inch en achter 20-inch groot is.

De AP-0 is overigens meer dan een voorbode van de richting waar Apex Motor de komende jaren naartoe wil. De AP-0 moet in het vierde kwartaal van 2022 namelijk gewoon in productie gaan. Apex Motor noemt een vanafprijs van 150.000 pond.

Net als tientallen andere auto's had de AP-0 zijn werelddebuut moeten beleven tijdens de Autosalon van Genève. Nagenoeg alle fabrikanten besloten om het geplande nieuws alsnog te presenteren, veelal tijdens snel opgezette of via online presentaties. Klik hier voor een overzicht van al het 'Genève-nieuws'.