ANWB waarschuwt voor hoge laadkosten in het buitenland

De oorzaak ligt niet in de stroomprijs, maar in het zogenoemde blokkeertarief: een tijdsgebonden toeslag die in werking treedt zodra een auto te lang aan de laadpaal blijft hangen. Soms wordt dit tarief direct geactiveerd, maar vaak pas na drie uur.

Het blokkeertarief is bedoeld om laadpaalkleven tegen te gaan. Vaak is er geen maximum aan, waardoor de kosten snel kunnen oplopen als een auto uren, dagen of zelfs weken aan dezelfde laadpaal gekoppeld blijft. De ANWB kent voorbeelden waarbij het al binnen één dag flink misging. Zo registreerde ANWB Laadpas een sessie waarbij een Nederlandse vakantieganger zijn EV in Italië om drie uur 's middags aan een publieke laadpaal hing. De volgende ochtend om half tien haalde hij de auto op. De rekening: €230.

De ANWB raadt vakantiegangers daarom aan om altijd via de app van de laadpasaanbieder te controleren of er zo'n 'kleeftarief' van kracht is. Je auto op tijd afkoppelen verkleint de kans op een extreem hoge rekening en is ook nog eens sociaal ten opzichte van andere e-rijders, aldus de automobilistenclub.

De gemiddelde prijs per kilowattuur verschilt per Europees land. Oostenrijk spant de kroon met een gemiddelde prijs van €0,99 per kWh, gevolgd door Zwitserland (€0,88), Duitsland (€0,84) en Italië (€0,80). In Nederland lopen de tarieven bij openbare laadpalen sterk uiteen, van circa €0,30 tot €0,75 per kWh, afhankelijk van de aanbieder.