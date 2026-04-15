ANWB waarschuwt voor drukte op weg door start meivakantie

Het begin van de meivakantie veroorzaakt aan het eind van deze week drukkere avondspitsen door een combinatie van woon-werkverkeer en recreatieverkeer, meldt de ANWB.

Onder meer op donderdag 16 en vrijdag 17 april verwacht de bond meer files dan gebruikelijk. Omdat de meivakantie verspreid is over meerdere weken – van zaterdag 18 april tot en met zondag 10 mei, afhankelijk van de regio – verlopen ook de avondspitsen van donderdag 23 en vrijdag 24 april extra druk.

De ANWB voorziet de meeste vertraging in Noord-Brabant, rond de Veluwe en op de routes van Utrecht naar het zuiden (A2, A27). Ook is er kans op file in de grensstreek door de Duitse grenscontroles.

Werkzaamheden aan de IJsselbrug zorgen voor vertraging op de A12 bij Westervoort en in Zeeland is de Vlaketunnel dicht. De wegen naar de Bollenstreek zullen vol zijn door bezoekers aan de Keukenhof. In Zuid-Limburg is komend weekend de Amstel Gold Race.

Vakantiegangers die door Europa reizen, moeten rekening houden met strenge snelheidscontroles. Deze flitsmarathon duurt nog tot en met 19 april.