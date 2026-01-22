ANWB moest in 2025 vaker helpen met universeel reservewiel

Met 1,3 miljoen geholpen automobilisten rukte de wegenwacht in 2025 even vaak uit als in het jaar ervoor. Het aantal acties van de wegenwacht is met 1,1 miljoen (2020) tot 1,4 miljoen (2023) hulpvragen al jaren aardig stabiel.

Een probleem met de accu blijft net als de afgelopen jaren de grootste pechoorzaak. Een lekke band of een technisch mankement zijn daarna de meest voorkomende problemen, aldus de wegenbond die dit jaar 80 jaar bestaat.

Om mensen met bandproblemen weer op weg te helpen, heeft de ANWB inmiddels twee soorten gele wielen. Naast die van 16 inch kwam het afgelopen jaar een 17-inch band erbij, om zo ook leden te helpen die auto's met grotere velgen hebben.