Gefeliciteerd allemaal: autoland is weer een merk rijker. Gezien het feit dat het 2025 is en de merknaam op ‘& Co’ eindigt, lijkt het om een Chinese EV-bouwer te gaan. Niets is echter minder waar.

‘Garagisti & Co’. Het klinkt ondanks die toevoeging toch vooral Italiaans en dat is vast geen toeval, maar het bedrijf komt uit het Verenigd Koninkrijk. Daar is een nieuwe supercar bedacht voor de allerrijksten, mensen die alles al hebben en een Ferrari of Lamborghini maar gewoon zijn gaan vinden. Zoals we tijdens de (vorige) Monterey Car Week al ontdekten, is die markt groot genoeg voor een heleboel kleine en grotendeels onbekende merkjes.

Eén van die merken is het eveneens Britse Gordon Murray Automotive, dat met onder meer de T50 zegt de tijden van analoge supercars te willen doen herleven. Daaraan moesten we toch meteen denken bij het lezen over de Garagisti & Co GP1, want ook dit merk doet de dingen het liefst niet-digitaal. De GP1 heeft een naar verluidt in eigen huis ontwikkelde V12 met een cilinderinhoud van 6,6 liter, zónder turbo’s welteverstaan. Die motor levert maar liefst 800 pk bij 9.000 toeren per minuut, dus spektakel lijkt gegarandeerd. Het koppel ligt op 700 Nm en de hele boel is zowaar gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, waarvan de pook net als bij een Porsche Carrera GT hoog op de middentunnel en direct naast het stuurwiel staat.

We hebben de GP1 nog niet in het echt kunnen aanschouwen, maar op de foto’s ziet het apparaat er in ieder geval eigenzinnig en professioneel uit. Garasiti & Co werkt samen met gerenommeerde leveranciers als Brembo en Öhlins en heeft ook voor motor, chassis en design de hulp van ervaren partners ingeroepen. Uiteraard is het resultaat zowel duur als exclusief: de GP1 kost exclusief belastingen omgerekend al dik 2,8 miljoen euro en verschijnt in een oplage van slechts 25 exemplaren.