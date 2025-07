Amsterdam waarschuwt voor 'parkeerboete van 10.000 euro'

In Amsterdam (maar ook op tal van andere plekken in het land) wordt met scanauto's automatisch gecontroleerd of je wel hebt betaald voor je parkeerplaats. Een wijkagent uit Amsterdam zegt volgens AT5 op Instagram dat hij steeds vaker tegen afgeplakte kentekens aanloopt. Daarmee hoopt men te voorkomen dat er een boete komt voor het parkeren. Dat kan effect hebben, want de scanauto's kunnen zo geen kenteken scannen en dus ook geen boete uitdelen, maar als een agent het afgeplakte kenteken spot, kun je flink de klos zijn.

De agent waarschuwt dat het afplakken van een kenteken een strafbaar feit is: "Bij een misdrijf hebben wij als politie een opsporingsbevoegdheid. Wanneer de eigenaar van het voertuig hoort dat het afplakken een strafbaar feit is, geconfronteerd schrikken ze wel. Zeker als ze horen wat de kosten daarvoor zijn; maximaal €10.300."

Eerder werd er nog een boete van €150 gemeld voor het afplakken of aanpassen van een kenteken om de scanauto's om de tuin te leiden. Een heel ander bedrag dan €10.000 en daarbij gaat het bij dat laatste ook om een maximum. Of je in de praktijk ook zo'n boete zal krijgen, is dus nog maar de vraag. Duidelijk is in elk geval dat je altijd maar beter gewoon netjes je parkeerkosten kunt betalen.