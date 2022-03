Amerikanen eisen niet langer bedieningsorganen

Dat is puur Amerikaans nieuws, maar ook een belangrijke stap op de weg naar autonome auto’s. Wat volgens Automotive News concreet wordt geschrapt, is de aanname dat iedere auto beschikt over een bestuurdersstoel, één passagiersstoel, een stuurwiel en een stuurkolom. Dit vooral in het kader van crashtests, maar het is hoe dan ook een opvallende wijziging.

De bestaande regels verboden autonome auto’s niet, maar gingen er dus wel van uit dat die auto’s altijd over bedieningsorganen beschikken. De stap van uitgerekend de NHTSA is best opvallend, omdat deze Amerikaanse overheidsinstantie doorgaans zeker niet de snelste is als het gaat om het legaliseren van nieuwe technieken. Zo zijn de adaptieve koplampen die we in Europa al bijna 10 jaar hebben, in de VS pas sinds vorige maand toegestaan.