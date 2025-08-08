Het leek zo mooi: Northvolt zou Europa’s grote accubouwer worden en een serieuze rol gaan spelen op de wereldmarkt voor EV-accu’s. Het lukte het Zweedse Northvolt echter niet om op tijd winst- of hoopgevend te worden, dus ging het bedrijf in maart failliet.

Gelukkig is het inmiddels gelukt om een koper te vinden voor wat na dat faillissement overblijft van Northvolt. Die koper heet Lyten en is een soortgelijk, maar Amerikaans bedrijf, dat onder meer gesteund wordt door Stellantis, Fedex en de Amerikaanse overheid. Lyten opende al eerder een Europees hoofdkantoor in Luxemburg en lijkt dus een gezonde focus op onze wereldregio te hebben. De Amerikanen kopen allerlei Duitse en Zweedse afdelingen en fabrieken van Northvolt, nemen ook personeel over en betalen in totaal 5 miljard dollar. Daarvoor krijgen ze onder meer 16 gWh aan bestaande productiecapaciteit en 15 gWh aan potentiële extra capaciteit, plus plannen om dat alles uit te breiden naar in totaal 100 gWh.

Op papier ziet het er alvast goed uit voor wie nu nog met Northvolt verbonden is. Lyten zegt van plan te zijn om de Europese kennis en kunde zoveel mogelijk in te zetten, ziet de waarde van lokale expertise en zegt zich te willen committeren aan het creëren van vaste, zekere banen, te beginnen bij de mensen die al voor Northvolt werkten. De Zweedse overheid reageert bij monde van vicepremier Ebba Busch enthousiast: “De overname van de Northvolt-activa door Lyten is een overwinning voor Zweden, voor de voormalige medewerkers van Northvolt en voor de sleutelrol van Zweden in het creëren van energieonafhankelijkheid voor Europa.” De stap lijkt bovendien goed nieuws voor het creëren van een westers antwoord op de overmacht van Chinese bedrijven op de accumarkt.