Amerikaanse staat trekt rijbewijzen in van pestkoppen

In Tennessee kunnen jeugdige delinquenten sinds deze maand worden gestraft met een ongebruikelijke maatregel die ze bijzonder hard kan treffen: de intrekking van het rijbewijs. Volgens ABC News is de wet op 1 juli in werking getreden.

Iedereen die in Tennessee als minderjarige wordt veroordeeld voor pesten, moet zijn of haar rijbewijs maximaal twaalf maanden inleveren, en anders wordt de mogelijkheid om er een te halen ontzegd. "Pesten kan langdurige schade veroorzaken die later in het leven tot psychische problemen kan leiden”, zei afgevaardigde Lowell Russell, die het wetsvoorstel indiende, tegen omroep WVLT.

Tweede kans

De wet is echter niet meedogenloos. Wie voor het eerst een overtreding begaat, krijgt een tweede kans. Het is dan nog mogelijk een beperkt rijbewijs aan te vragen. Met dit ‘beperkte rijbewijs’ mogen jongeren alleen naar school, werk of de kerk rijden. Dus de auto pakken naar de bioscoop, een feestje bezoeken of bij vrienden op bezoek zijn verboden. Op het rijbewijs staat precies wanneer en waar de jongeren mogen autorijden.

David G. Ridings, een strafrechtadvocaat uit Nashville en voormalig officier van justitie die tevens als nachtrechter werkt, is enthousiast over het idee van deze nieuwe wet. "Pesten hoort niet thuis in de huidige maatschappij", zegt hij. Ridings vindt dat andere staten dit voorbeeld zouden moeten volgen.