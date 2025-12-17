Downsizing? Upsizing! Amerikaanse kopers van een Maserati Grecale krijgen voor modeljaar 2026 een dikke drieliter V6 in plaats van een 2.0 viercilinder, en dat zonder een cent extra te betalen.

Een opvallende stap van Maserati in Noord-Amerika. De Grecale was tot op heden ook daar leverbaar met een 300 of 330 pk (Grecale Modena) sterke viercilinder, met een 530 pk sterke V6 (Grecale Trofeo) of als 550 pk sterke EV (Grecale Folgore). De viercilinder wordt in de VS echter vervangen door een stevig ‘teruggetunede’ versie van die Nettuno-V6, een motor die in veel heftiger vorm trouwens ook in supercar McPura zit. De Grecale Modena V6 vervangt voor modeljaar 2026 de Grecale Modena met viercilinder en krijgt 385 in plaats van 325 Amerikaanse pk’s, oftewel 390 in plaats van 330 metrische pk's. De acceleratie van 0 naar 60 mijl per uur (krap 100 km/h) blijft met 5 seconden gelijk, de topsnelheid stijgt wel van 149 naar 160 mijl per uur (257 km/h). En dan nu het allermooiste: de Grecale Modena V6 kost 84.500 dollar, exact evenveel als zijn 2025-voorganger.

Het enige nadeel voor Amerikaanse kopers is dat de reguliere Grecale, die met de minder krachtige viercilinder, geen opvolger lijkt te krijgen. Wij zouden echter liever 84.500 dollar betalen voor een Grecale V6, dan 77.900 voor een exemplaar met een vierpitter.

We kijken trouwens sowieso met enige jaloezie naar de Amerikanen, want voor omgerekend €72.100 stappen zij straks dus in een heerlijke Maserati-SUV met een even heerlijke motor. Bij ons kost een Grecale minimaal €129.400, en dan heb je dus een exemplaar met die 300 pk sterke viercilinder. Een V6 voor hetzelfde geld is hier door de CO2-gerelateerde bpm toch al onmogelijk, maar voor de zekerheid hebben we het toch even aan de importeur gevraagd. Dat levert geen duidelijkheid, maar wel een officiële reactie op: “Het huidige Maserati Grecale-gamma biedt, afhankelijk van de markt en de voortdurend veranderende regelgeving, nog steeds een breed en gevarieerd portfolio – van hybride aandrijvingen tot V6-motoren en de volledig elektrische Folgore om aan een breed scala aan klantbehoeften te voldoen. Eventuele updates met betrekking tot ons productaanbod worden uitsluitend via onze officiële kanalen in de regio's en markten waar we actief zijn, gecommuniceerd.” Geen uitspraken over toekomstige modellen dus.