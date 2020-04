Amerikaanse autoverkoop: 2020 dramatisch begonnen

Het eerste kwartaal zit erop en dus wordt er van oudsher door fabrikanten bekendgemaakt hoeveel nieuwe auto's er zijn verkocht in de afgelopen drie maanden. In Europa en dus ook Nederland tekent de coronacrisis zich al duidelijk af en dat is aan de overkant van de grote plas niet anders. De Amerikaanse verkopen waren grotendeels al op hun retour, maar de maand maart heeft het alleen nog maar erger gemaakt.

De grootste verliezer is Fiat, dat vergeleken met Q1 2019 nog maar de helft van dat aantal auto's verkocht. De grootste verliezer van eigen bodem is Buick, dat de verkopen zag kelderen met 34,7 procent. Ook Dodge en Cadillac krijgen harde klappen, met respectievelijk -20 procent en -15,8 procent. Ford noteert eveneens een forse daling van 13,2 procent. De merken van eigen bodem die vooralsnog het minst verliezen, zijn Chrysler (-5 procent) en Chevrolet (-3,8 procent). Lincoln en RAM doen het opmerkelijk goed en verkochten tot op heden in 2020 zelfs respectievelijk 2,3 en 3 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2019. Dat zijn, naast Kia, de enige merken die nog zwarte verkoopcijfers schrijven.

Het rijtje is overigens nog niet helemaal compleet, want het wachten is bijvoorbeeld nog op de cijfers van Tesla. Dat is uiteraard een belangrijke speler op de Amerikaanse markt. De verwachting is dat Tesla vanwege de sterk gegroeide verkoop in de eerste twee maanden misschien nog net een paar procenten in de plus zit. Diverse experts verwachten een groei van zo'n vijf procent. Ongetwijfeld is dat een stuk minder dan Tesla na de goede start van dit jaar voor ogen had. Als de werkelijke cijfers binnen zijn, zullen we die hier op AutoWeek.nl uiteraard laten zien.

Verkoopcijfers Verenigde Staten Q1 (vs. Q1 2019)