Amerikaans onderzoek: Genesis betrouwbaarste merk

Ieder jaar kijkt JD Power naar het aantal problemen dat er opduikt bij auto's van drie jaar oud die nog bij hun eerste eigenaar zijn. Mensen die een auto nieuw hebben gekocht, houden bij hoeveel problemen er zijn opgedoken en geven dat door. Dat kan van alles zijn. Van loslatende materialen tot kapotte lampjes, van verhoogd olieverbruik tot een krakend stuur. Ook zaken als een slecht werkende spraakbesturing of falende rijhulpsystemen worden meegenomen. Daar rolt een getal uit: het aantal geconstateerde problemen per 100 auto's.

Van alle merken komt Hyundai's luxemerk Genesis er als beste uit. Het is pas het eerste jaar dat Genesis in het onderzoek mee wordt genomen, aangezien de eerste auto's van dat merk in de VS nu pas drie jaar oud zijn. Bij Genesis worden per 100 auto's 89 problemen geconstateerd. Een deel is dus zelfs nog geheel probleemvrij na drie jaar. Lexus, dat jaren bovenaan stond, is van de troon gestoten en staat nu op plek twee met 100 problemen per 100 auto's.

Op de derde stek treffen we Buick; het meest betrouwbare Amerikaanse merk. Daar doemden 103 problemen op per 100 auto's. Een knappe prestatie van het merk, dat Porsche nu buiten de top drie werkt. De Duitsers staan nu op de vierde stek, gevolgd door Toyota en Volkswagen.

Minst betrouwbaar

Zoals altijd komt een aantal merken er bekaaid van af in het onderzoek van JD Power. Met stip onderaan treffen we Land Rover, met 220 problemen per 100 auto's. Chrysler doet het iets 'beter' met 214 problemen. Jaguar en Volvo staan daar weer net boven met respectievelijk 186 en 185 problemen. Verder valt op dat Fiat aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van een paar jaar geleden. Toen stond dat merk nog stijf onderaan met 298 (!) problemen per 100 auto's. Men treft nu nog 160 problemen per 100 auto's. Daarmee zit Fiat weliswaar nog een stuk onder het gemiddelde van 134, maar het verschil is flink geslonken.

De volledige uitslag, met alle merken gerangschikt op betrouwbaarheid, vind je hier.