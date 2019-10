AM General en FCA slaan handen ineen voor nieuw legervoertuig

De volledige naam van het prototype is Jeep Gladiator Extreme Military-grade Truck (XMT) by AM General. De pick-up, die in de Verenigde Staten is gepresenteerd, is het eerste resultaat van de nog prille samenwerking tussen beide bedrijven. “AM General ziet de Gladiator als het ideale startpunt voor een nieuw militair voertuig, omdat het de meest capabele mid-size truck ooit is met een maximum trekgewicht van 3442 kg en een laadvermogen van 720 kg”, luidt de toelichting van Andy Hove, CEO van AM General.

Om van de Gladiator een legervoertuig te maken, maakt de specialist de auto terreinwaardiger en voert het aanpassingen door waardoor de truck geschikt is voor verschillende uitrustingen. De XMT is straks leverbaar in verschillende varianten (zie afbeeldingen) en er is keuze uit een diesel- of benzinemotor. De productie van de nieuwe legertruck begint, als alles meezit, in de tweede helft van 2020.

De Jeep Gladiator is een 50 centimeter langere Wrangler met een laadbak: een nieuwe carrosserievariant van de bekende Amerikaanse terreinauto. Vanaf 2020 levert FCA de Gladiator ook in Europa.