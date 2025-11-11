Mazda is heer en meester in het actueel houden van zijn modellen door ze jaarlijks tegen het licht te houden. Ditmaal zijn het de Mazda CX-60 en diens grotere broer CX-80 die een modeljaarupdate ondergaan.

Vooropgesteld: de fijnslijpsessie die de Mazda CX-60 en CX-80 ondergaan brengen geen grote wijzigingen naar het tweetal. De twee SUV's zijn er net als voorheen enkel met een 327 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn, compleet met 17,8 kWh accu die een elektrisch rijbereik van 64 kilometer oplevert. Wat er wel verandert? Onder meer de uitrusting. Zo hebben de twee SUV's in Homura- en Homura Plus-trim voortaan een in het bruin uitgevoerd interieur, compleet met stoelen die met Nappa-leer zijn bekleed. Daar komt een in twee kleuren leer uitgevoerd stuurwiel bij, evenals bekleding op het dashboard die voor suède moet doorgaan. Daarbij moet het in deze varianten ook stiller zijn dan voorheen. In de voorportieren wordt namelijk geluidsisolerend glas gezet.

Nieuw voor elke Mazda CX-60 en CX-80 is Driver Emergency Assist. Dat is in staat om - in samenwerking met Driver Monitoring - de auto in noodsituaties af te remmen en tot stilstand te brengen. De CX-60 profiteert in het bijzonder van wat nieuwigheden. Zo zijn passieve en actieve veiligheidssystemen als Smart Brake Support, Head-on Collision Mitigation, Emergency Lane Keeping en Head-on Traffic Avoidance Assist zijn standaard. Vanaf de Exclusive Line-uitvoering heeft de CX-60 ook Smart Brake Support, Front Crossing met Front Cross Traffic Alert, Front Cross Traffic Braking, evenals de Towing Hitch Guide-functie.

Ook op digitaal vlak is er nieuws. De SUV's hebben voortaan de Amazon Alexa-assistent waar je tegen kunt praten. De CX-60 profiteert daarbij van de komst van een nieuw navigatiesysteem dat ook nog eens in een nieuw kleurtje (Polymetal Grey) is afgewerkt.

Prijzen Mazda CX-60 - November 2025

Uitvoering Prijs Prime-Line €56.290 Exclusive-Line €57.740 Homura €64.040 Homura Plus €68.090 Takumi €65.050 Takumi Plus €69.090 Exclusive-Line Business Edition €57.240 Homura Business Edition €63.540

Prijzen Mazda CX-80 - November 2025