Zoals de Citroën Dyane een wat meer geciviliseerde versie van de Eend was, kun je de Renault 6 zien als een volwassener derivaat van de Renault 4.
Het voert misschien te ver om de Renault 6, geïntroduceerd in 1968, te omschrijven als een grotere en luxueuzere 4, maar de overeenkomsten tussen deze twee modellen liggen hoe dan ook voor het grijpen. Noteert u maar: ze hebben hetzelfde onderstel met torsiestaafvering voor en achter, identieke wielbases (meervoud, want links en rechts verschillend), dezelfde viercilindermotor van 845 cc (met bij de 6 een handjevol meer pk’s), eveneens een versnellingspook die uit het dashboard steekt en waarmee je de transmissie helemaal voorin de auto bedient en een praktisch koetswerk met vier deuren, een grote achterklep en een wegklapbare achterbank. Een belangrijk verschil is 16 centimeter meer lengte, terwijl de 6 ook ietsje breder en lager is dan de 4.
Het meest onderscheidende aspect is het strakkere lijnenspel, waarmee hij duidelijk hintte naar de succesvolle, drie jaar eerder gepresenteerde 16. Daardoor geldt de 6 als een clevere mix van dat topmodel en de juist zo basale 4. De timing was ook prima, want de 6 arriveerde precies een jaar nadat Citroën de Dyane als een meer volwassen derivaat van de 2CV had gelanceerd. Een auto met een vergelijkbaar idee.
Extra aandacht
De leuke Renault 6 is nogal ondergesneeuwd geraakt te midden van al het (meer dan terechte) rumoer rond de opnieuw uitgebrachte 5, 4 en Twingo. De 6 was binnen het Renault-gamma aldoor een schaduwspeler naast de immer populaire 4, waarvan er maar liefst acht miljoen zijn verkocht. En sinds 1972 ook van de 5, die haarfijn liet zien welke kant het met de compacte auto zou opgaan. Dat er voor een 6 E-Tech Electric nu geen plek is, spreekt vanzelf. Maar weet dat Renault een lovenswaardige 1,7 miljoen exemplaren van de 6 verkocht. Toen de productie in 1980 stopte, had de 6 de showroom al enkele jaren met de veel modernere 14 moeten delen. In Zuid-Amerika en Spanje kregen ze er al helemaal geen genoeg van en bleef de 6 nog vele jaren van de partij. Zo’n volhouder verdient soms extra aandacht. Waarvan acte!
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen (l x b x h) 3,85 x 1,54 x 1,50 m
Motor 0,8-liter 4-cil. in lijn
Max. vermogen 28 kW/38 SAE-pk bij 5.000 tpm
Max. koppel 57 Nm bij 3.000 tpm
Topsnelheid 120 km/h
0-80 km/h 12,2 s
Gewicht 750 kg
Vanafprijs fl. 5.800/€ 2.632 (1969)