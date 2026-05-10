De Volkswagen-Porsche 914 kreeg een wat lauwe ontvangst toen hij in 1969 aan de wereld werd getoond. Conceptueel klopte het ontwerp prima, want de motor zat veilig vóór de achter­wielen, er waren twee grote kofferruimten en het dakpaneel was uitneembaar. Maar was hij ook mooi? Giorgetto Giugiaro vond van niet en tekende daarom een prachtig alternatief.

De liefhebbers zagen het met lede ogen aan: de auto die naar voren werd geschoven om zowel de prachtige Volkswagen Karmann-Ghia als de minstens zo elegante Porsche 912 op te volgen, was in visueel opzicht een grote teleur-stelling. Zo dachten veel mensen er dik veertig jaar geleden althans over; vandaag de dag is de 914 boven alles een übercool hebbeding. Vooral als 914/6, die in plaats van de viercilinderboxer van Volkswagen een Porsche-zescilinder onder de kap heeft.

Tapiro in Turijn in 1970

Giorgetto Giugiaro confisqueerde een exemplaar met die snellere, uit de 911T afkomstige motor, verwijderde het koetswerk en zette er een naar eigen smaak geboetseerde coupé-carrosserie voor terug. Daarmee creëerde hij een volledig operationele en dus bruikbare auto. Giugiaro doopte zijn creatie Tapiro en toonde deze voor het eerst op de salon van Turijn in 1970. Het ontwerp dat de Italiaanse meester tekende, is veel meer dan alleen mooi. “Deze zeer onconventionele auto markeert de start van een nieuwe designtrend”, schreef Giugiaro zelf in een boek over zijn levenswerk. “Die dicteert rechte lijnen in combinatie met een wig­vormig front en een voorruit die één geheel lijkt te vormen met de voorklep.”

Vleugeldeuren

Opvallend is de brede boog die vanaf de voorruit midden over de lengte-as van de auto loopt. Hieraan hangen zowel de enorme vleugeldeuren als de twee zijruiten achter, die zodoende tevens fungeren als toegang tot het bagagecompartiment. De dwarsboog halverwege de auto is een rolbeugel op dezelfde plek als bij de 914. Het enorme raamoppervlak, dat de Italiaanse zon alle ruimte geeft om het interieur van de Tapiro op te warmen als een pizza-oven, staat in sterk contrast met het luchtige karakter van de oorspronkelijke Volkswagen-Porsche met zijn uitneembare dak. Toch presenteerde Giugiaro de Tapiro als een kansrijk alternatief voor de 914 en 914/6. En hij verkocht zijn ontwerp inderdaad, maar helaas niet aan Volkswagen en het kwam dus ook niet tot serieproductie.

Nee, Giugiaro deed dit unieke prototype zélf van de hand, waarna de auto dagelijks dienstdeed bij een steenrijke Spaanse industrieel. De prachtige Tapiro kwam in diens handen helaas aan een triest einde: hij brandde vrijwel geheel af. Kwade werk­nemers zouden de auto tijdens een staking in de fik hebben gestoken. Volgens Giugiaro zelf klopt dit niet en vatte de Tapiro vlam na een verkeersongeval. Hoe dan ook een droevig lot voor dit echt prachtige ontwerp.