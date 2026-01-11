Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met enthousiaste autobezitters terug op hun eerste auto. Als autoliefhebber kon Samuël Boer niet wachten op zijn eerste auto, dus kocht hij die nog voor het behalen van zijn rijbewijs. Lang kon hij niet genieten van zijn Rover 45, want de auto kwam voortijdig aan zijn eind.

Hoe ontstond jouw liefde voor auto’s?

“Het zit volgens mij wel een beetje in de familie. Zo reed mijn overgrootvader in de jaren 60 al een mooie Mercedes-Benz, volgens mij was dat een 220 SE of iets dergelijks. Mijn opa had ook een liefde voor auto’s en nam vroeger mijn vader mee naar de Auto RAI. Laatstgenoemde werd op zijn beurt eveneens autoliefhebber, dus nam hij mij weer mee naar auto-evenementen. Voor mijn verjaardag kreeg ik dan ook van die Hot Wheels. Zo werd ik vanaf mijn zevende autofan. Ik ging af en toe auto’s spotten met een cameraatje en spaarde kleine modelautootjes. Op mijn kamer heb ik veel van dit soort auto’s, maar bijvoorbeeld ook een racestuur, posters, boeken en nog veel meer.”

Waarom kocht je zonder rijbewijs je eerste auto?

“Ik had geen geduld om te wachten tot ik achttien was. Ik ben een autoliefhebber, dus die eerste auto moest er zo vroeg mogelijk komen. Daarnaast wilde mijn vader al heel lang een soort hobbyauto hebben, dus dat konden we mooi combineren. Ik had dan al een eerste auto en mijn vader kon er ook in rijden. Het was eind 2024, volgens mij was het ergens in de kerstvakantie. Ik was op dat moment zestien, bijna zeventien jaar. We gingen op internet kijken naar een leuke, goedkope auto voor ongeveer €2.000. Hij moest ook licht zijn en minimaal 100 pk hebben. Verder moest de auto genoeg sfeer hebben en het liefst een beetje oud zijn, dus dan kom je al snel uit bij een youngtimer.”

Wat is het uiteindelijk geworden?

“Er kwamen veel Rovers langs, waaronder de 45. Toen dacht ik: ‘Nou, dat is eigenlijk best een heel leuke auto en de prijzen zijn ook goed.’ We kwamen uit bij een autobedrijf met een liefhebber die allemaal youngtimers had staan, dus dat klikte meteen. Er stond daar ook een Rover 45 1.6 Club uit 2001 in de kleur British Racing Green. De auto zag er prima uit, alles deed het nog en tijdens de proefrit reed hij heerlijk. De Rover had een poosje stil gestaan, daardoor was hij ook flink goedkoper. We hebben er nog honderd euro af gepraat en toen konden we hem uiteindelijk voor €1.400 mee naar huis nemen.”

Hoe was de Rover eraan toe?

“De Rover had een grote beurt gemist, dus dat hebben we laten doen. Daarbij zijn alle vloeistoffen, de remmen, de V-snaar en volgens mij nog banden vervangen. Ook zat er ergens een klein roestpuntje, maar voor de rest niets. Hij was nog helemaal goed en had pas 135.000 kilometer gelopen. De auto was van een oud vrouwtje geweest, dat er heel goed voor had gezorgd. Met de grote beurt was er dus al flink in geïnvesteerd, maar we hebben daarna ook nog een paar bijpassende attributen gekocht. Denk aan handschoenen en een oude, groene koffer voor in de achterbak.”

Wat is er daarna gebeurd?

“Ik ben een keertje gezakt voor mijn rijbewijs, maar de tweede keer heb ik hem alsnog gehaald. Dat was natuurlijk geweldig, want na al dat wachten kon ik eindelijk in mijn eigen auto rijden. Ik was ook van plan om er veel mee te gaan rijden, bijvoorbeeld met vrienden een paar dagen naar Duitsland of misschien wel heel Europa door. Helaas heeft mijn vader een ongeluk gehad met de auto.Hij bleef zelf gelukkig ongedeerd, maar de Rover was total loss. Dat was best een flinke klap, zowel letterlijk als figuurlijk. Het is enorm zuur dat dit gebeurde net nadat ik mijn rijbewijs had gehaald, maar het voordeel was wel dat ik nu weer een nieuwe auto kon uitzoeken.”

Bouwjaar 2008 Woonplaats Ugchelen Beroep Eindexamenleerling Eerste auto Rover 45 1.6 Club uit 2001 Gekocht voor €1.400 in 2024 Droomauto “Nissan Sunny Coupé 1.8 GTI.”

