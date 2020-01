Alpine verrast met avontuurlijke A110 Sports X Concept

In Parijs is de Mondial de l'Automobile van start gegaan en de eerste grote verrassing komt uit de koker van Alpine. De Fransen presenteren op eigen bodem een avontuurlijk ingestelde variant van de A110.

De Alpine A110 is waarschijnlijk niet je eerste keuze als vervoermiddel naar wintersportbestemmingen. Deze Sports X Concept, die vandaag in Parijs aan het grote publiek is getoond, moet je echter op andere gedachten brengen. De sportcoupé ziet er op deze wijze plots een stuk avontuurlijker uit. Helemaal uit de lucht komt dat niet vallen; de oer-A110 kende immers een rijk rallyverleden. In september zagen we ook al een rally-versie van de huidige A110.

De A110 Sports X pakt het echter nog wat avontuurlijker aan dan die rally-A110. De auto staat beduidend hoger op zijn pootjes, 60 mm om precies te zijn. Daarbij is de auto ook 80 mm breder dan gewoonlijk. De grotere wielen, kunststofaccenten en de skies achterop maken het plaatje af. Het is wel enkel uiterlijk vertoon, want onderhuids is de boel gewoon standaard. Voorlopig blijft het dus bij een leuk studiemodel, maar toch zou het ons niet verbazen als dit alvast een opwarmertje is voor een toekomstige SUV van het merk.