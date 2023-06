Alpine toont Le Mans-racer A424 Bèta

Terwijl alle teams zich weer klaarmaken voor de 24 uur van Le Mans van komend weekend, presenteert Alpine alvast zijn nieuwe strijdwapen voor volgend jaar; de A424 Bèta. Dat 'Bèta' geeft aan dat het nog niet helemaal de uiteindelijke versie is, maar geeft al wel een duidelijke indruk van hoe de LMDh-auto van volgend jaar eruitziet.

In tegenstelling tot de A480 waarmee Alpine voorheen meedeed in het WEC, heeft de A424 een grotendeels door Alpine zelf ontworpen koets. Zodoende zijn er invloeden van de Alpenglow in te zien. Een bijzonder detail zien we aan de achterkant. De achterlichten van de Alpine A424 zijn namelijk in wezen oplichtende Alpine-logo's.

Alpine doet nog geen technische details uit de doeken, maar uiteraard zijn er vaste reglementen waar Alpine zich aan moet houden. Het is dus een hybride met een maximaal systeemvermogen van 680 pk. Waarschijnlijk is de brandstofkrachtbron een V6, die mogelijk verwant is aan de krachtbron die Alpine in de Formule 1 gebruikt. In een later stadium onthult Alpine de definitieve A424 en krijgen we meer te weten.