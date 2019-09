Alpine onthult A110 Rally

De A110 die anno 2019 in de showrooms staat, is al beschikbaar in een aantal smaken. Naast de reguliere uitvoeringen levert Alpine namelijk aan S-variant en wie graag op het asfalt tekeer gaat met zijn retrocoupé, kan bij de heren en dames in het Franse Dieppe aankloppen voor Cup- en GT4-sporters. Die twee niet-straatlegale auto's krijgen gezelschap van nog een sportsmaak: de A110 Rally.

Alpine zou een reguliere A110 kunnen voorzien van een heftigere krachtcentrale en een pakketje rally-attributen, maar de Fransen hebben het project fanatieker aangepakt. Het bedrijf Signatech is ingevlogen om van de A110 iets te maken dat ook naast de gebaande paden zijn mannetje staat. De Rally maakt gebruik van het chassis van de A110 GT4 en Cup, een lichtere basis die uiteraard een heftige set veren en dempers krijgt. De extra krachtige remmerij is afkomstig van Brembo. Aan de geblazen 1.8 is gesleuteld, maar een exact vermogen blijft nog even geheim. Wel spreekt Alpine over een vermogen dat boven de 300 pk moet liggen. Schakelen gaat middels een sequentiële zesbak. Het zal geen verrassing zijn dat het interieur van de A110, dat is voorzien van een rolkooi, fors is gestript ten opzichte van het reguliere binnenste. Interesse? Breng dan een bedrag van minimaal € 150.000 mee.