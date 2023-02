Alpine mogelijk ook naar de Verenigde Staten

Alpine is in gesprek met AutoNation over de mogelijkheid voor het verkopen van zijn auto's in de Verenigde Staten. Dat zou passen bij de verkoopambities van het merk, ook omdat AutoNation het grootste dealernetwerk van de VS heeft.

Alpine is met als enige model een lichtgewicht sportauto nu nog een nichemerk, maar als het aan Renault - eigenaar van Alpine - ligt, is dat niet lang meer zo. In 2030 wil het merk vijf of zes verschillende elektrische modellen voeren. Die moeten leiden tot 60 keer zo hoge verkoopcijfers als de huidige. Nu verkoopt het merk nog enkele duizenden auto's per jaar. Alleen de A110 en alleen in Europa. Daar komt misschien verandering in.

Alpine is namelijk in gesprek met AutoNation, het grootste autodealernetwerk van de Verenigde Staten. De twee bekijken samen de mogelijkheden om de auto's van Alpine te koop aan te bieden in het land. Op welke termijn dat zou moeten gebeuren, is vooralsnog onbekend. Automotive News Europe weet alleen te onthullen dat de gesprekken momenteel plaatsvinden.

Klaarstomen voor meer?

Het zou ons niet verbazen als de Fransen al snel die kant op willen en aanvankelijk alleen de A110 zullen aanbieden. Het tweede model van Alpine, dat een sportieve versie van de aanstaande Renault 5 zal zijn, komt in 2024 en vindt in de VS waarschijnlijk weinig geïnteresseerden. Een lichtgewicht sportauto kan als halo car van het merk gelden tot het met meer 'eigen' modellen komt in de vorm van elektrische SUV's - die moeten er ook komen, namelijk. Daarbij zou Alpine naar verluidt vanaf 2024 nog maar een beperkte hoeveelheid Alpines A110 mogen verkopen in de EU als het gevolg van aangescherpte veiligheidsregels waaraan de auto niet kan voldoen. Een extra afzetmarkt voor de 'verloren' verkopen is dus handig en de Verenigde Staten als zodanig het meest logisch.