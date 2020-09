Alpine gaat meedoen in topklasse Le Mans & WEC

Bij Renault is het roer behoorlijk om gegaan. De autofabrikant moet behoorlijk in de kosten gaan snijden, maar Alpine valt daar niet aan ten prooi. Het submerk lijkt het nieuwe autosportlabel van Renault te worden. Vanaf volgend jaar wordt het Formule 1-team van Renault omgedoopt naar Alpine. Daarnaast gaan de Fransen ook op het hoogste niveau meedoen aan de World Endurance Series. Het Alpine Endurance Team gaat rijden in de LMP1-klasse, volledig uitgeschreven als 'Le Mans Prototype 1'. De nog aan te kondigen auto waarmee Alpine gaat rijden staat op een Oreca-chassis, terwijl het Engelse Gibson Technology zorgt voor de krachtbron. Dit is hetzelfde recept als de auto van het Zwitserse Rebellion Racing, dat na dit jaar uit de LMP1 stapt.

Een terugkeer

Voor Alpine is het Endurance-racen niet nieuw. In de periode van 1963 tot en met 1978 deed het merk al mee aan de 24 uur van Le Mans. In 1978 won Alpine het wereldberoemde evenement zelfs met de A442B. Het merk uit Dieppe keerde in 2013 in samenwerking met het Franse Signatech terug naar Le Mans, tegelijkertijd met de lancering van de A110. De afgelopen jaren heeft deze combinatie verscheidene successen geboekt in de LMP2. Nu is het dus tijd voor een stapje omhoog. Waar in de LMP2 de opties voor het chassis en de motor gelimiteerd zijn, heeft men in de LMP1 vrije keuze. Voorheen gebruikten fabrikanten deze raceklasse veelal om nieuwe innovaties te testen. Maar een aantal grote namen, waaronder Porsche en Audi, hebben zich teruggetrokken. Daarom faseert men deze raceklasse uit en wordt de top van het WEC omgedoopt naar de 'Le Mans Hypercar' (LMH)-klasse.

Maar voordat het zover is mogen de LMP1-wagens volgend jaar nog meerijden. Dankzij de Balance of Performance (BoP) zorgt de ACO, de organisator van het WEC en de 24 uur van Le Mans, ervoor dat het speelveld enigszins gelijk blijft. Een gunstig moment voor Alpine om in te stappen dus, mede omdat de afstand met de gevestigde orde op deze manier kleiner is. De komende maanden zal Alpine meer bekend maken over onder meer de auto en de coureurs. Op de afbeelding van de aankondiging is alvast een LMP1-wagen in de kleuren van de Franse vlag te zien, die zo lijkt te zijn weggereden uit een stripboek van Michel Vaillant.

In Dieppe schort het in ieder geval niet aan ambitie. Men wil bijvoorbeeld de kennis uit het F1-team gaan gebruiken om verder te komen in Le Mans. Daarnaast zet Alpine een klantencompetitie op touw waarin de A110 Cup, GT4 en Rally in actie zullen komen.