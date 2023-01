Alpine ambitieus: in 2030 verkoop 60 keer zo hoog

Krap zes jaar geleden werd met de A110 het startschot gegeven voor Alpine's wedergeboorte. Hoewel dat een behoorlijk geslaagd verhaal werd en de A110 nog altijd bij aardig wat mensen tot de verbeelding spreekt, is Alpine zo langzaam aan wel toe aan wat nieuws. Dat komt er ook aan. Volgend jaar maken we kennis met de Alpine-versie van de nieuwe elektrische Renault 5. Een jaar later verschijnt de Alpine GT X-Over, zeer waarschijnlijk een sportieve tegenhanger van de elektrische Renault Mégane E-Tech Electric. Vervolgens maken we in 2026 kennis met de nieuwe A110, die ook volledig elektrisch is. Hoewel Alpine daarmee nog altijd in een sportieve niche zit, is het volgens Renault Group-CEO Luca de Meo wel de bedoeling dat de verkopencijfers dan van een totaal andere orde van grootte worden.

Alpine verkocht afgelopen jaar ruim 2.500 A110's, volgens De Meo is het doel om per 2030 maar liefst 150.000 auto's op jaarbasis te verkopen. Dat verklaart hij in gesprek met Automotive News. Hoewel dat al heel veel is vergeleken met nu, maar liefst 60 keer zoveel, houdt het daar niet op. "Het uitbreiden van het merk Alpine duurt zo'n twintig jaar, want je hebt twee of drie generaties van de modellen nodig," aldus de Italiaan. De Meo laat ook ontvallen dat er in 2030 vijf of zes verschillende modellen moeten zijn bij Alpine en dat ze niet allemaal verwant zullen zijn aan andere auto's van het concern. De nieuwe A110, bijvoorbeeld, wordt al een meer 'eigen' project, waarbij Alpine overigens wel aanhaakt bij Lotus.

Volgens De Meo heeft Alpine goede positie om er een succes van te maken, vanwege synergie binnen het concern. "Het zit in de buurt van bijvoorbeeld Polestar, want we benutten veel (gezamenlijke, red.) onderdelen, maar er zijn ook unieke." Zo illustreert hij dat de GT X-Over weliswaar zijn basis deelt met auto's van Renault en Nissan, maar dat bijvoorbeeld de achteras anders zal zijn en ook de elektromotor niet exact dezelfde is.