Alpine A523 onthuld: alle F1-teams klaar voor 2023

Als laatste Formule 1-team heeft nu ook Alpine zijn nieuwe strijdwapen voor het 2023-seizoen onthuld. De volgende stap is de wintertest in Bahrein, die komende week plaatsvindt.

Alpine toont de derde Formule 1-auto uit zijn geschiedenis; de A523. Het team dat tot 2021 nog onder de vlag van Renault opereerde gaat duidelijk voor herkenbaarheid met de kleurstelling. Opnieuw is het een mix van Alpine-blauw en het roze van titelsponsor BWT. Dikke kans dat ook dit jaar de auto weer bij één of meerdere races volledig roze is. Het ziet er bekend uit, al valt wel op dat de Franse vlag achterop de motorkap weg is. Mogelijk is het allemaal ook al Frans genoeg met twee Franse coureurs in een Frans team. Pierre Gasly volgt dit jaar immers de naar Aston Martin vertrokken Fernando Alonso op. Hij deelt het team met Esteban Ocon.

Nu alle auto's gepresenteerd zijn, kan de Formule 1 zich op gaan maken voor de wintertestdagen in Bahrein. Volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag (23 t/m 25 februari) wordt er gereden op het Bahrain International Circuit. Dan zullen we van diverse team pas écht zien hoe de nieuwe auto eruitziet, zoals bijvoorbeeld de RB19 van Red Bull Racing. Het weekend erna is het dan gelijk tijd voor het echte werk, met op 5 maart de GP van Bahrein als seizoensopener.