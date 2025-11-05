Alpine A110 R Ultime: één voor de prijs van bijna vier

Voor drie ton kun je een appartement, een Ferrari 296 GTB of bijna vier Alpines A110 kopen. Of je koopt één A110 en houdt nog een kleine tien mille over. Als je voor de R Ultime gaat.

De Alpine A110 is er vanaf net geen €78.000 en dat betekent dat je voor €290.500 al bijna vier exemplaren voor de deur kunt zetten. Of je besteedt dat geld aan één A110. Dat heb je namelijk nodig om hier in Nederland een Alpine A110 R Ultime op je naam te mogen zetten. Slik. Je krijgt er natuurlijk ook wat voor terug: een 345 pk en 420 Nm sterke versie van de A110, waar er slechts 110 van gebouwd worden en die dankzij zijn hogere vermogen en diverse aerodynamische extra's natuurlijk een klap potenter is (ook in bochten) dan al zijn mildere broertjes.

De toch oprecht wel als bizar te omschrijven prijs van de Alpine A110 R Ultime komt niet uit de lucht vallen. Integendeel. AutoWeek kon je namelijk een jaar geleden alvast waarschuwen dat er een wel heel heftig prijskaartje aan deze ultieme A110 zou hangen. Toen hadden we het al over €265.000 inclusief btw en exclusief bpm. Nu blijkt dus dat dat laatste dus nog een aardige duit in het zakje heeft gedaan. Overigens kun je 'm waarschijnlijk nóg duurder maken, want voortaan kunnen klanten via het Atelier Sur-Mesure personalisatieprogramma hun auto ook nog helemaal naar wens samenstellen. Uitdaging: wie krijgt de A110 boven de drie ton?