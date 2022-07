Alpine A110 E-ternité: elektrische pionier

Alpine stoomt zich klaar voor een volledig elektrische toekomst en komt vanaf 2024 met drie nieuwe EV's op de proppen. Eén daarvan is de volledig elektrische A110, die in 2026 verschijnt. Dat duurt nog wel even en daarom heeft Alpine in het geheim alvast de huidige A110 als proeftuin voor een elektrische aandrijflijn gebruikt. Het resultaat zien we hier; een A110 E-ternité gedoopte conceptauto. Die naam komt niet zomaar uit de lucht vallen, want Renault Group-CEO Luca de Meo stelde ooit dat hij Alpine wil 'elektrificeren om de naam voor de eeuwigheid te behouden'. Eternité is Frans voor 'eeuwigheid' en uiteraard is de 'E' van elektrisch.

Dat Alpine uitgerekend nu met deze elektrische A110 komt, is geen toeval. De oer-A110 bestaat bijna 60 jaar en ongetwijfeld speelt ook de Franse GP van komend weekend mee. Alpine doet immers ook mee in de Formule 1 en zal de A110 E-ternité mogelijk op Circuit Paul Ricard al aan het grote publiek willen laten zien. Dat publiek moet misschien wel even twee keer kijken om te zien dat het hier een heel bijzondere A110 betreft, want in grote lijnen is het uiterlijk hetzelfde gebleven. De 'booskijkers' op de koplampen, de bijzondere honingraatstructuur op de achterruit en natuurlijk het ontbreken van uitlaten geven echter weg dat hier iets speciaals aan de hand is. Mocht dat nog niet genoeg zijn, dan kun je ook nog het dak openmaken. Jazeker, de A110 E-ternité heeft twee uitneembare koolstofvezel panelen in het dak zitten. Eindelijk kun je dus (deels) open genieten in een A110, terwijl de dakstructuur intact blijft en dus als het goed is de stijfheid van de auto er niet onder lijdt.

In het interieur van de Alpine A110 E-ternité tref je niet het reguliere infotainmentsysteem, maar een 'persoonlijke tablet' die uitneembaar is. Op dat tablet kun je het infotainmentsysteem tevoorschijn toveren. Volgens Alpine maakt dit het makkelijker om de boel up to date te houden. Dat wordt verder niet toegelicht, maar we kunnen ons voorstellen dat het mee naar huis nemen van de tablet om daar updates binnen te halen wordt bedoeld. Ook kun je later eventueel een geheel nieuwe tablet met betere soft- en hardware in de auto plaatsen.

Techniek

Het kloppend hart van de A110 E-ternité is een 242 pk sterke elektromotor. Daarmee is-ie natuurlijk iets minder krachtig dan de tenminste 252 pk sterke reguliere Alpine, maar wel bijna even snel in een sprintje van 0 naar 100 km/h. Die neemt namelijk 4,5 seconden in beslag, waar je normaal 4,4 seconden of 4,2 seconden (GT en S) nodig hebt. De topsnelheid ligt ook iets lager, maar is met 250 km/h voor een EV bepaald niet gek. Uiteraard heeft de Alpine A110 E-ternité ook een wat hoger gewicht, al is dat met 1.378 kilo aardig binnen de perken gebleven. Hij is daarmee 258 kilo zwaarder dan de reguliere A110.

De motor drijft net als gewoonlijk de achterwielen aan en het bijzondere is dat er nog wel een transmissie tussen zit. Een aangepaste tweetraps DCT met versterkte koppelingen om het direct beschikbare koppel van 300 Nm aan te kunnen. Volgens Alpine zit deze transmissie erin om een compromis tussen acceleratie en topsnelheid te bereiken, maar ook om de A110 E-ternité efficiënter met zijn stroom om te laten gaan. De accucellen die de elektromotor van kracht voorzien, leent de A110 E-ternité van de Renault Mégane E-Tech Electric. Alpine heeft alleen wel aardig moeten passen en meten om die in de A110 te krijgen. Uiteindelijk heeft men voorin de auto vier cellen gelegd en achterin acht. Dat is niet alleen vanwege de ruimte die er was, maar ook om een zo goed mogelijke gewichtsverdeling te krijgen. Het doel was namelijk om de A110 E-ternité een weggedrag te geven dat nauwelijks tot niet onderdoet aan dat van de reguliere A110. In totaal is er 60 kWh aan accucapaciteit, waarmee de A110 E-ternité volgens de WLTP-cyclus 420 km moet kunnen afleggen.

Toekomstige EV's

Zoals gezegd is de Alpine A110 E-ternité voor de ingenieurs van Alpine vooral een belangrijke 'oefening' geweest als het aankomt op het ontwikkelen van een volledig elektrische auto. Uiteraard staat Alpine daar voor zijn toekomstige modellen niet alleen in. Zo verschijnt in 2024 de eerste elektrische Alpine en dat wordt een sportievere elektrische Renault 5. Een jaar later verschijnt een volledig elektrische cross-over, die luistert naar de naam GT X-Over. Die is verwant aan de Renault Mégane E-Tech Electric en Nissan Ariya. De volledig elektrische nieuwe A110 komt tenslotte in 2026 en die wordt in samenwerking met Lotus ontwikkeld.