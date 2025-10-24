Het is bijna over en uit voor de Alpine A110. Althans, voor de A110 zoals je die inmiddels ruim acht jaar kent. De Fransen kondigen een laatste serie van 1.750 te bouwen Alpines A110 aan.

A110-fans, opgelet. Dit is waarschijnlijk je allerlaatste kans om een Alpine A110 met benzinemotor te kopen. De in maart 2017 tijdens de Autosalon van Genève gepresenteerde Franse spierbundel waarmee automerk Alpine in tastbare vorm terugkeerde, gaat zijn laatste levensfase tegemoet. We wisten al dat 2025 het laatste jaar zou zijn waarin de A110 gebouwd zou worden, maar nu kondigt Alpine daadwerkelijk de laatste reeks van 1.750 exemplaren aan.

Er gaat een boel veranderen bij Alpine. In de vorm van de A290 lanceerde het een sportieve versie van de elektrische Renault 5. Dat was de eerste EV van Alpine, maar is zeker niet de laatste. De Alpina A390 - een elektrische vierzitter - bestaat ook al en zelfs de A110 gaat een elektrische toekomst tegemoet. Die wordt volgend jaar geïntroduceerd. Ook hebben we al de eerste levenstekenen gezien van een gestrekte coupé die mogelijk A310 gaat heten.

Tot het zover is, is de Alpine A110 er nog als simpelweg A110 geheten variant, als A110 GTS én als A110 R 70. Van die laatste komen nog slechts 50 stuks. Stuk voor stuk hebben ze een 1,8-liter viercilinder benzinemotor.