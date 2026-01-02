Ga naar de inhoud
Alpina nu officieel opgenomen in de BMW Group

Alpina houdt wel zijn eigen fabriek en personeel

Alpina B3 GT

We wisten al dat het ging gebeuren, maar nu is het toch echt zo ver. Per 1 januari is de BMW Group eigenaar van de merkrechten van Alpina. Het merk gaat binnen de BMW-Group verder onder de naam BMW ALPINA.

Tot de overname was Alpina een aparte fabrikant, die zorgde voor de eindmontage van BMW’s. Daarbij stond verfijning centraal. De auto’s werden door middel van motoraanpassingen sneller gemaakt, maar ook het comfort aan boord werd verbeterd. 

De fabriek van Alpina, die gevestigd is in Buchloe, wordt niet overgenomen door BMW en blijft dus in beheer van de familie Bovensiepen. Vanuit daar gaat het bedrijf verder met het finetunen van auto’s, dat gebeurt echter wel onder een andere naam, namelijk ‘Alpina Classic’. De focus wordt verplaatst naar klassieke Alpina’s, maar de productie van onderdelen voor reeds verschenen Alpina’s gaat ook door. 

Wat de BMW Group met hun nieuwe merk gaat doen is nog niet helemaal duidelijk. In een persbericht schrijft de kersverse eigenaar dat Alpina een “exclusief, zelfstandig merk onder de paraplu van BMW Group” wordt. Een logische verwachting is dat BMW naast M-versies ook Alpina-versies gaat aanbieden. Als ze dit volgens Alpina’s recept gaan doen, dan zullen de versies wel sportiever zijn dan de reguliere BMW’s, maar ook weer niet zo hardcore als de M-modellen van de Beierse fabrikant. 

BMW Alpina logo

Het nieuwe logo van BMW Alpina.

