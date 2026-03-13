‘Alpina komt tussen BMW en Rolls-Royce’

Nu BMW zelf in het bezit is van de merknaam Alpina, blijft de vraag wat de Duitsers daar precies mee van plan zijn. CEO Oliver Zipse laat daar nu iets over doorschemeren.

Alpina was tot en met 2025 een op zichzelf staand bedrijf dat - als we het platslaan - aangepaste BMW’s verkocht. Het bedrijf slaagde er zowaar in om iedereen ervan te overtuigen dat Alpina daadwerkelijk een merk was. De BMW-basis was weliswaar geen geheim, maar Alpina deed naar eigen zeggen voldoende aanpassingen om het niveau van tuner te ontstijgen. Daarbij speelt nog iets anders een rol, want anders dan tuners mikt het bedrijf niet primair op sportiviteit. Alpina’s zijn weliswaar krachtig en snel, maar willen zich vooral onderscheiden met luxe en unieke design-details.

Nu heeft BMW Alpina zelf in handen en maakt BMW Alpina officieel onderdeel uit van het merken-portfolio. Dat roept de vraag op wat BMW er precies mee gaat doen. Blijft Alpina de huidige koers varen, wordt het ‘gedowngrade’ tot een label als M-sport of komt Alpina zelfs met geheel eigen modellen?

BMW-CEO (nog wel) Oliver Zipse hint ook nu weer naar het laatste: “Begin dit jaar voegden we een nieuwe exclusieve dimensie aan ons merkenportfolio toe: BMW Alpina. Die gevestigde naam staat voor maximale prestaties, uitzonderlijk rijcomfort en unieke personalisatiemogelijkheden. Dat maakt het de ideale aanvulling op ons bestaande productaanbod in het segment voor individuele, sterk gepersonaliseerde voertuigen. Op die manier boren we een zeer winstgevend segment aan met een groot groeipotentieel, gepositioneerd boven de topmodellen van BMW en onder ons luxemerk Rolls-Royce.”

Tussen BMW en Rolls-Royce? Dan moet het haast wel (ook) om aparte modellen gaan, waarbij de nadruk op comfort en personalisatiemogelijkheden intact blijft. Wie iets sportiefs zoekt, koopt immers maar lekker een M.