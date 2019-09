Alpina B3 Touring knalt over de 'Ring

Alpina presenteert tijdens de IAA van Frankfurt een volledig nieuwe B3, een even potente als luxueuze variant van de BMW 3-serie die hier nu als Touring over de Nürburgring-Nordschleife wordt gejaagd.

Onlangs bevestigde Alpina dat het in Frankfurt een nieuwe B3 Touring presenteert. De nieuwe B3 is al eens als sedan over de Nürburgring gejaagd en vandaag is het voor het eerst dat er beelden van een met camouflagemateriaal bedekte B3 Touring opduiken.

De B3 zal tot de komst van een van BMW's M-divisie afkomstige M3 voorlopig de krachtigste 3-serie zijn die je krijgen kunt. De licht gecamoufleerde B3 Touring draagt kentekenplaten waaruit af te leiden valt dat de auto afkomstig is uit de Duitse Landkreis Ostallgäu waar Alpina's hoofdkantoor Buchloe is gevestigd. Andere Alpina-kenmerkende zaken zijn de twee dubbele uitlaateindstukken, het aangepaste bumperwerk én natuurlijk de speciale lichtmetalen wielen.

De straks niet meer leverbare huidige B3 (en B4 van de 4-serie) werden in 2013 gepresenteerd. Deze worden voortgestuwd door de 3,0 liter grote zes-in-lijn van de toen actuele 335i, een krachtcentrale die in de B3-versies 410 pk en 600 Nm opwekte. In een later stadium kwam Alpina met de B3 S op de proppen, een variant die met 440 pk en 660 Nm nog even krachtiger werd dan de M3 van die tijd (431 pk). Deze nieuwe B3 krijgt ongetwijfeld weer een zes-in-lijn in zijn neus, mogelijk de in de basis 374 pk sterke zespitter uit de M340i. Liever een door Alpina ontwikkelde 3-serie met een dieselblok? Wacht dan op de komst van de D3-variant, want dat die zal verschijnen, staat buiten kijf.