Alpina B3 blaast voorbij

Op deze spionageplaten is een ingepakte 3-serie te zien, en niet zomaar één! De vier uitlaatpijpen onder aan de achterkant van de Dreier betekenen in dit geval níet dat we hier te maken hebben met de nieuwe M3. Daarvoor is met name de bilpartij van de auto niet breed genoeg. Wat hier wél voorbij de lens rijdt: de nieuwe B3 van Alpina. Ook de kentekenplaat hint hiernaar. OAL staat immers voor Landkreis Ostallgäu, Alpina is gevestigd in het aldaar gelegen Buchloe.

De uitgaande B3 (en B4 van de 4-serie) werden in 2013 gepresenteerd. Onder de kap de 3,0 liter grote zes-in-lijn van de toen actuele 335i, een machine die in de B3-versies 410 pk en 600 Nm opwekte. In een later stadium kwam Alpina met de B3 S op de proppen, een variant die met 440 pk en 660 Nm nog even krachtiger werd dan de M3 van die tijd (431 pk). Deze nieuwe B3 krijgt ongetwijfeld weer een zes-in-lijn in zijn neus, mogelijk de in de basis 374 pk sterke zespitter uit de M340i. Mogelijkerwijs presenteert Alpina de nieuwe B3 al tijdens de IAA van Frankfurt in september.