'AlphaTauri rijdt volgend jaar met huidige auto van Red Bull'

De kans is groot dat Red Bulls zusterteam AlphaTauri volgend jaar een stuk competitiever is dan dit jaar. Naar verluidt gaat het team uit Italië in 2024 van start met een auto die in grote lijnen de Red Bull RB19 van dit jaar is.

Het zijn nogal roerige tijden voor AlphaTauri. Het staat stijf achteraan in het Formule 1-kampioenschap, heeft coureur Nyck de Vries al ingeruild voor Daniel Ricciardo en verliest eind dit jaar zijn langzittende teambaas Franz Tost en krijgt ook nog eens een andere teamnaam. Er wordt achter de schermen behoorlijk wat bekokstoofd om meer uit het zusterteam van Red Bull te halen. Daarbij lijken de betrokkenen de grenzen van de reglementen op te zoeken.

Volgend jaar komt AlphaTauri met een auto die op zijn minst sterk zal lijken op de RB19 waarmee Max Verstappen momenteel het deelnemersveld zijn wil oplegt. Dat heeft Sky Sports-commentator David Croft althans begrepen in de paddock. In een podcast van zijn werkgever geeft de Brit aan dat er in 2024 opnieuw een RB19 op de grid staat, maar dan in de kleurstelling van het hernoemde team van AlphaTauri: "Er zijn heel wat geluiden dat het plan is dat ze volgend jaar met de Red Bull van dit jaar gaan rijden. Dat is eerder gebeurd, Super Aguri reed met een één jaar oude Honda bijvoorbeeld. Het kan zeker werken voor AlphaTauri."

Reglementair zitten er haken en ogen aan. Red Bull mag niet zomaar alle blauwdrukken naar AlphaTauri overdragen, zodat er een één-op-één kopie van de RB19 gemaakt kan worden. Er zijn bepaalde onderdelen van de auto die direct mogen worden uitgewisseld, andere delen moet de renstal zelf maken. Dat het alsnog prima mogelijk is om een auto te kopiëren, bewees Racing Point in 2020. Toen kwam het met een kopie van de Mercedes van een jaar eerder. Daarmee was het ook werkelijk een tijd behoorlijk competitief. Natuurlijk staat de ontwikkeling bij de andere teams niet stil en dus zal de 'AlphaTauri RB19' logischerwijs naar verhouding een stuk minder competitief zijn dan de echte RB19 nu is.