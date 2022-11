Alpha Montage: elektrisch, retro en een half miljoen euro

In december kregen we voor het eerst lucht van Alpha Motor Corporation, een daarvoor vooral onbekende Amerikaanse start-up met een voorliefde voor elektrische retrorakkers in allerhande soorten en maten. Het bedrijf had met de Icon een modulaire EV in ontwikkeling, maar met de Ace Coupé speelden de Amerikanen zich pas echt in de kijker. Die kleine elektrische coupé met jaren-80 design zou zeker niet de laatste eigenwijze EV zijn. Later volgden onder andere de minstens zo opvallende Jax, Alpha Wolf en diverse derivaten,de Saga en deze avontuurlijke Rex. Relatief lang vuurde Alpha Motor Corporation geen nieuwkomer via de digitale kanalen de wereld in, maar met deze Montage heeft het bedrijf zichzelf weer in de schijnwerpers gezet.

De Alpha Montage is een beoogd broertje van de Ace en Jax en deelt zijn basis met die modellen. Hoewel je daarmet name in de dak- en raamlijn iets van terugziet, heeft de Montage vooral een geheel eigen uitstraling. Aan weerszijden van de spits toelopende motorkap heeft Alpha enorme wielschermen en spatborden geplaatst die vloeiend overlopen in de dorpels en brede achterste wielkasten. Op die voorschermen zien we grote ronde koplampen die niet in de carrosserie zijn geïntegreerd en die samen met de hood ornament, het chroomkleurige bumperwerk en de rechtopstaande 'grille' overduidelijk naar het design van auto's uit de jaren 30 verwijst. Ook de vormgeving van de bilpartij en de wijze waarop de achterklep en achterlichten zijn vormgegeven knipogen naar modellen uit lang vervlogen tijden. Dan hebben we de spaakwielen met vleugelmoeren en side wall-banden nog niet eens genoemd.

De 4,4 meter lange Alpha Montage is 1,85 meter breed en 1,37 meter hoog. De retrorakker heeft een 204 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft en moet op een volle accu ruim 400 kilometer kunnen afleggen. De capaciteit van het accupakket laat Alpha onvermeld.

Alpha Motors steekt niet onder stoelen of banken dat het nog geen enkele auto gereed heeft voor productie, maar zegt daar hard aan te werken. "Heb je ooit een nummer geluisterd dat de wereld heeft veranderd? Precies dat willen wij doen door onze auto's op de markt te brengen", schrijft Alpha Motor. Goedkoop is deze beoogde wereldveranderaar in ieder geval niet. Alpha Motor Corporation zegt de Montage in een gelimiteerde oplage te gaan produceren en elk exemplaar kost omgerekend minimaal ruim €480.000.