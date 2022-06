Alpha Icon: eindelijk de eerste

In 2020 liet Alpha Motor Corporation in de vorm van de Ace Coupé zijn eerste model zien. De Ace Coupé was een met retrodesign overgoten elektrische coupé die tal van zustermodellen kreeg. Later volgden onder meer de Jax, de Wolf, de Saga, de Rex en diverse derivaten van dat stel. Alpha Motors ondertekende onlangs een intentieverklaring met een in Detroit gevestigd bedrijf dat Alpha moet helpen bij de ontwikkeling en productie van zijn elektrische auto's. Alpha riep enige tijd geleden al dat de elektrische pick-up Wolf de eerste personenauto van het merk zou worden dat in productie zou gaan (foto 7). Eerder komt Alpha Motor Corporation met een elektrische bedrijfswagen die AutoWeek je al vanuit alle hoeken kan laten zien.

Het praktische bedrijfswagentje op deze patenttekening is de Icon, een compact elektrisch werkpaard waar Alpha in 2020 al eens een schimmige afbeelding van vrijgaf. Over de Icon werd aanvankelijk gezegd dat hij zowel als pick-up als als SUV op de markt komt. De Icon is van een heel andere orde dan modellen als de Jax, Wolf en Ace die de start-up met veel bombarie presenteerde. De Icon zoals we die op deze door ons opgedoken patentplaten ziet belooft namelijk een elektrische pick-up van de oude stempel te worden, een klein cab-forward model waarbij de twee inzittenden pal boven de vooras zitten. De over de gehele breedte lopende ledverlichting aan de voorzijde, in de deuren verzonken portiergrepen en op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren moeten de Icon een modern voorkomen geven. De Icon op deze afbeeldingen heeft een trekhaak en dat wijst er in ieder geval op dat hij in staat is een aanhanger te trekken.

Wanneer Alpha Motor Corporation de Icon zelf presenteert is nog niet bekend.