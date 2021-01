Alpha Ace ook als sportieve Performance Edition

In december vorig jaar verscheen het relatief onbekende Alpha Motor Corporation ten tonele met de meer dan leuke Ace Coupé. De Ace Coupé is een 4,18 meter lange elektrische coupé met een sterk retrodesign. De formaattechnisch enigszins met de Alpine A110 vergelijkbare Ace Coupé, de elektrische Amerikaan is alleen zo'n 20 centimeter hoger, staat voor na 2023 op de rol. Alpha Motor Corporation laat nu een nieuwe editie van de Ace Coupé zien, een sportief aangeklede én snellere variant die voluit Ace Coupé Performance Edition heet.

Uitgebreide specificaties van de reeds bekende Ace Coupé zijn er nog niet, al is wel bekend dat de EV in staat moet zijn om in zo'n 6 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) te sprinten. Bepaald niet mis, zeker niet als je het wagengewicht van zo'n 1.630 kilo in ogenschouw neemt. De breedgeschouderde Ace Coupé Performance Edition is rondom voorzien van aangezet bumperwerk dat onderdeel uitmaakt van wat Alpha het Aerodynamic Modification Package noemt. Het pakket maakt de Ace Coupé twaalf centimeter langer dan de reguliere variant. De sportieve Ace Coupé is dankzij twee elektromotoren vierwielaangedreven en dendert volgens de Amerikaanse start-up in 4,6 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). De topsnelheid van de overtreffende trap van de Ace Coupé bedraagt 200 km/h. De actieradius van de beoogde sportversie is met 355 kilometer kleiner dan die van de kalmere variant (400 kilometer).

De Ace Coupé Performance Edition wijkt ook vanbinnen af van zijn bravere broertje. De Performance Edition krijgt namelijk een verwijderbaar tweede display achter stuur waarop - indien gewenst - informatie over onder meer de snelheid kan worden weergegeven. Meer interessante aankleding komt in de vorm uitneembare luidsprekers, koolstofvezel afwerking op het dashboard en sportstoelen. Goed nieuws voor wie straks wel in de markt is voor een Ace Coupé, maar aan de basisversie genoeg heeft: ook die variant is straks met het uitbundige spoilerwerk beschikbaar. Alpha is van plan zijn eerstgeborene in 2023 op de markt te brengen, al lijkt dat om de Icon te gaan, een modulaire EV die zowel een SUV, pick-up als bedrijfswagen belooft te kunnen zijn (foto 19).