Alonso zou graag Le Mans rijden met 'vriend' Verstappen

Fernando Alonso debuteerde in de Formule 1 toen Max Verstappen drie jaar oud was en pakte zijn eerste wereldtitel toen Verstappen acht was. Tegenwoordig delen de twee vrijwel standaard het Formule 1-podium en daardoor is meer dan ooit te zien hoeveel respect ze voor elkaar hebben. Alonso gaat zelfs al zo ver dat hij Verstappen als 'goede vriend' beschouwt. "We zijn heel goede vrienden, we hebben constant contact met elkaar", zo verklaart Alonso onder meer tegenover Racingnews365.

De 41-jarige Spanjaard heeft al aardig geproefd van het raceleven buiten de Formule 1 en zou dat graag met Verstappen delen. De regerend wereldkampioen maakt er immers ook geen geheim van dat hij op den duur aan de 24 uur van Le Mans mee zou willen doen en Alonso ziet daar wel een kans: "Ik zou heel graag Le Mans - als ik dat nog een keer ga doen - samen met Max doen. Je weet dat de auto als je gaat rusten in de beste handen is. Het zou een eer zijn", aldus Alonso. Alonso deed in 2018 en 2019 met Toyota mee aan het World Endurance Championship en won in beide jaren de 24 uur van Le Mans.