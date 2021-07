Almeerder botst met autoriteiten wegens laadkabel op stoep

Bijladen van een volledig of deels elektrische auto wordt door de meeste mensen gewoon thuis op de oprit of in de garage via een wallbox gedaan of via een laadpaal in de straat. Maar wat nou als je thuis wilt laden en je geen oprit voor het huis hebt? Dat probleem heeft Radjesh Karia, lezen we bij Omroep Flevoland. Karia heeft zijn plug-in hybride Mitsubishi Outlander daarom op de voor zijn auto bestemde invalideparkeerplaats vlak voor het huis staan, alwaar hij hem ook bijlaadt. Het enige probleem: de laadkabel moet vanaf de voortuin een stukje over de stoep om bij de auto te komen. Daar zijn de gemeente en de handhavers niet van gediend.

Hoewel Karia zelf met rubber matten over de kabel en verlichting van de stoep vanuit zijn tuin probeert te voorkomen dat iemand over de kabel struikelt, mag het officieel niet zo. Na het enkele jaren zo te doen, kreeg Karia afgelopen voorjaar plots bericht van de gemeente dat dit niet mag en dat er een kabelgoot aangelegd moet worden. Karia ging akkoord, betaalde voor de goot en wacht op het moment dat deze aangelegd wordt. Tot z'n grote verbazing schreven handhavers vorige week een boete van €259 uit voor de kabel op de stoep. Karia stelt dat de handhavers al een tijdje 'dagen achter elkaar rond de auto patrouilleren' en voelt zich 'gepest'. Aangezien Karia wacht op de aanleg van de kabelgoot (door de gemeente) waarvoor hij al betaald heeft, is de boete extra wrang. De gemeente laat volgens Omroep Flevoland weten dat de boete niet betaald hoeft te worden en dat men na de bouwvak de kabelgoot aanlegt.