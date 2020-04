Alfa Romeo Tonale neemt stokje over van Giulietta

De Alfa Romeo Giulietta is nog steeds nieuw leverbaar. Echt waar. Niet voor lang meer, want dit jaar gaat de stekker er echt uit. Een directe opvolger is er niet, maar Alfa Romeo laat weten dat de nieuwe Tonale het gat moet opvullen.

Eerder dit jaar kwamen de eerste geruchten de wereld in dat Alfa Romeo de productie van de Giulietta nu toch echt af aan het bouwen is. De inmiddels stokoude compacte middenklasser wordt amper nog gesleten aan klanten buiten Italië en ook in het thuisland is de glans eraf. Alfa Romeo laat bij monde van marketingchef Fabio Migliavacca aan Autocar weten dat het dit jaar nog ophoudt voor de Giulietta. Daarmee komt er na een dikke tien jaar een einde aan.

Het betekent volgens Migliavacca niet alleen het einde van de Giulietta, maar ook het einde van een Alfa die het opneemt tegen auto's als de Volkswagen Golf en Ford Focus. Een reguliere hatchback keert voorlopig niet meer terug in het aanbod van het merk, zo vertelt hij. De nog te onthullen Tonale moet de leegte die de Giulietta in het C-segment achterlaat gaan opvullen. "De trend is om met een SUV te komen in dat segment, dus de Tonale zal de Giulietta vervangen," aldus de Italiaan. "Qua prestaties en rijgedrag zal dat ook gewoon weer een echte Alfa worden," zo stelt hij de liefhebbers van het merk gerust.

De Tonale is tot op heden alleen nog in conceptvorm gepresenteerd. Toch is er ook al een versie opgedoken die meer productierijp lijkt (foto's 3 en 4). Wat al zeker is, is dat de Tonale leverbaar wordt als plug-in hybride. Dat is een noviteit voor het merk. De techniek daarvoor leent Alfa van concerngenoot Jeep, dus daarmee zijn ook de geruchten dat Alfa Romeo op basis van techniek van nieuwe partner PSA met een compacte middenklasser komt van tafel. Wie weet gebeurt dat later alsnog, maar voorlopig lijkt het erop dat we het in de toekomst dus enkel met twee Alfa-SUV's en de Giulia moeten doen.