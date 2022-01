Alfa Romeo Tonale bijna klaar voor onthulling

Na een betrekkelijk lange aanloop, is het 8 februari eindelijk zover. Dan presenteert Alfa Romeo de Tonale. Een gloednieuwe SUV die onder de Stelvio in de markt komt te staan en het gat dat de vorig jaar afgezwaaide Giulietta achterliet op mag vullen. Met twee teaserplaten maakt Alfa Romeo ons alvast warm voor het moment dat het doek ervan af gaat.

De Italianen zijn helaas voor ons niet heel scheutig met het tonen van details, maar we krijgen in ieder geval de indeling van de achterlichten alvast te zien. Duidelijk is dat de Tonale een nieuw designhoofdstuk voor het merk aftrapt. Eentje waarin scherp gevormde ledverlichting het gezicht bepaalt, zowel aan de voor- als achterkant. Wie een globaal beeld wil van het uiterlijk van de Toake, kan terugblikken op de gelijknamige conceptauto uit 2019. Overigens dook in datzelfde jaar ook al een meer productierijp ogende Tonale op, al zal de werkelijke auto op detailniveau vast nog wel wat verschillen.

Het is nog even spannend wat voor techniek er onder de opvallende koets schuilgaat, maar voorlopig zetten we in op dezelfde basis als die van de Jeeps Renegade en Compass. In dat geval mogen we in ieder geval rekenen op een plug-in hybride Tonale met een systeemvermogen van 240 pk. De beide Jeeps komen echter ook met een stekkerloze hybride aandrijflijn. De kans is aanzienlijk dat de Tonale, net als binnenkort de Renegade en Compass, enkel geëlektrificeerd leverbaar zal zijn en dus niet met pure fossiele brandstofkracht. Over twee weken weten we het zeker.