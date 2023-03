Alfa Romeo Tonale als ultieme kindervriend

Het kan een hele uitdaging zijn om tijdens een lange autorit kinderen te vermaken, ze te verzorgen en om de boel ook schoon te houden. Op al die zaken heeft de Britse tak van Alfa Romeo nu een antwoord, zo lijkt het. In deze Edizione Bambini gedoopte one-off zitten namelijk tal van zaken die speciaal bedoeld zijn voor kinderen.

Zo zit er bijvoorbeeld een webcam op de achterbank, waardoor je via het infotainmentscherm of je telefoon zicht krijgt op het in een autostoeltje ingesnoerde kleintje. Zorgt dat kleintje voor onaangename geuren omdat het luiertechnisch uit de hand is gelopen, dan tover je simpelweg een soort commode tevoorschijn uit de hoedenplank. Mandjes met allerhande schoonmaakartikelen en extra kleedjes staan klaar voor als het ondanks dat toch helemaal fout is gegaan. Er is zelfs een 12V-stofzuigertje aan boord en een prullenbakje.

Ook aan de iets oudere kinderen is gedacht. Zo zijn er uiteraard (uitneembare) schermen aan de stoelen bevestigd voor wat audiovisueel vermaak. Dat kennen we natuurlijk allang, iets unieker is wat er nog meer hangt aan het speciaal hiervoor gemaakte paneel achter de voorstoelen. Zo zien we onder meer een flesje voor wat drinken, een broodtrommel en een pennenhoudertje dat tijdens het rijden als het goed is geen gerammel veroorzaakt. Tussen de twee voorstoelen zit nog een webcam, die zicht geeft op de gehele achterbank. Scheelt je toch weer wat nekklachten als je je niet constant hoeft om te draaien, zo is het idee. Ben je helemaal verkocht? Helaas, het gaat om een eenmalige vingeroefening van Alfa Romeo UK.