Alfa Romeo schuift eigen platform aan de kant

Alfa Romeo gaat niet verder met het Giorgio-platform dat het merk momenteel gebruikt voor de Stelvio en de Giulia. CEO Jean-Philippe Imparato zegt dat toekomstige grotere modellen van Alfa Romeo het momenteel in ontwikkeling zijnde elektrische 'STLA Large'-platform van Stellantis gaan gebruiken. Voor modellen met alleen een brandstofmotor is dan geen plaats meer bij het merk.

Momenteel zijn de Giulia en de Stelvio de enige twee modellen die Alfa Romeo verkoopt. Het Giorgio-platform, dat in zowel een achterwiel- als vierwielaangedreven configuratie beschikbaar is, werd specifiek voor deze modellen in het leven geroepen. Ook de SUV Maserati Grecale, die later dit jaar verschijnt, gaat het onderstel gebruiken. Daarna is het klaar voor het Giorgio-platform, zei CEO Imparato volgens Automotive News in een online meeting met Italiaanse media. De grotere Alfa's komen in de toekomst op het 'STLA Large'-platform van Stellantis te staan, dat momenteel nog in ontwikkeling is. Elektrificatie speelt ook een prominente rol in de toekomst van Alfa Romeo: alle nieuwe modellen zijn volledig elektrisch of een plug-in hybride. "Als je niet elektrificeert, ben je dood," aldus Imparato.

Het eigen platform van Alfa Romeo is op termijn dus verleden tijd. Het eerste nieuwe model dat Alfa op de planning heeft staan, de Tonale, maakt gebruik van de technische basis van onder meer de Jeep Compass. Begin 2022 moest de Tonale in de showrooms staan, maar de marktintroductie stevent op uitstel af omdat Imparato de prestaties van de 240 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn van Jeep niet toereikend zou vinden voor Alfa Romeo. De CEO bevestigt in dezelfde meeting dat de introductie van de Tonale inderdaad drie maanden vertraging oploopt. Verdere details daarover gaf hij niet prijs, maar de onthulling staat voor nu gepland op 4 juni 2022.

Brennero

De eerste Alfa Romeo op een platform van het voormalige PSA gaat naar verluidt Brennero heten, een compacte SUV die onder de Tonale komt te staan. Imparato bevestigde dat het model in het Poolse Tychy wordt gebouwd, maar gaf geen verdere details over het formaat of de geplande datum van de onthulling. De fabriek in Polen wordt momenteel omgebouwd voor de productie van compacte modellen op het e-CMP platform. Naar verluidt trekt Alfa Romeo pas in 2023 het doek van de Brennero.